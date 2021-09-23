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أسعار العملات اليوم الخميس 23-9-2021 في مصر

االبنوك الحكومية تقدم أدنى مستوى للريال
فاطمة إمام 9:00 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21 9:00 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

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شهدت مستويات أسعار العملات اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 موجة من التباين بين الاستقرار والارتفاع والتراجع أمام نظيرها المحلي الجنيه في بداية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية وشملت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو والدينارالكويتي ، طبقًا لتقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لمتابعيها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث مؤشرات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو عند مستوى 18.33 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في شركات الصرافة

وفي بداية التعاملات الصباحية استقرت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، فيما بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

في حين سجلت مستويات سعر صرف الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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أسعار العملات في البنك المركزي المصري

ومن ناحية أخرى نشر تقرير اليومي لمنصة “المال” وصول مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.660 جنيه للشراء، و15.758 للبيع، كما وصل سعر اليورو18.365 جنيه للشراء، و18.485 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.176 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.263 جنيه للشراء، و4.290 للبيع.

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أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد سعر صرف الدولار جاء عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.33 جنيه للشراء، و21.45 للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

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أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

يتيح البنك العربي الأفريقي سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وجاءت مستويات اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.35 جنيه للشراء، و18.50 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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