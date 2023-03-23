أسعار العملات اليوم الخميس 23-3-2023 في التعاملات الصباحية

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 23-3-2023 أمام العملة المصرية تباينًا في مستهل التعاملات الصباحية بالبنوك، وأفاد موقع البنك المركزي المصري بأن مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2023 هي 4 ساعات يوميًا، وتستقبل البنوك الجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف ظهرًا، فيما يعمل موظفو البنوك 5 ساعات من التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر، وترصد جريدة المال أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.83 جنيه للشراء، 37.96 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.25 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع، وفق متوسط أسعار

اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.60 جنيه للشراء، 100.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 33.19 جنيه للشراء، 33.41 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.19 جنيه للشراء، 33.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 33.38 جنيه للشراء، 33.71 للبيع.

بنك مصر: 33.38 جنيه للشراء، 33.71 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.71 جنيه للشراء، 38.05 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 37.66 جنيه للشراء، 38.04 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 37.66 جنيه للشراء، 38.05 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 37.71 جنيه للشراء، 38.05 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.23 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الكويت الوطني: 8.00 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 8.37 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.82 جنيه للشراء، 100.84 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 95.07 جنيه للشراء، 101.28 للبيع.

بنك مصر: 99.82 جنيه للشراء، 100.84 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 101.02 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

البنك الأهلي القطري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.