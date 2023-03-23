أسعار العملات اليوم الخميس 23-3-2023 أمام الجنيه أول أيام رمضان

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 23-3-2023 في الشراء والبيع في ختام العمليات البنكية بأول أيام شهر رمضان بالبنوك المصرية العاملة بالسوق المصرفية، مقابل الجنيه، ويستعرض موقع جريدة «المال» متوسطات أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية مقابل الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، و الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، طبقا للتقرير المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزى المصري.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.73 جنيه للشراء، 101.09 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.90 جنيه للشراء، 38.03 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.

اسعار العملات

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 95.20 جنيه للشراء، 101.49 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.82 جنيه للشراء، 100.84 للبيع.

بنك الإسكندرية: 97.43 جنيه للشراء، 101.17 جنيه للبيع.

بنك مصر: 97.02 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطنى: 8.00 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك الكويت الوطنى: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك المشرق: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.71 جنيه للشراء، 38.05 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.71 جنيه للشراء، 38.07 للبيع.

بنك المشرق: 37.83 جنيه للشراء، 38.20 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 37.83 جنيه للشراء، 38.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطنى: 33.49 جنيه للشراء، 33.82 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.38 جنيه للشراء، 33.71 للبيع.

بنك المشرق: 33.49 جنيه للشراء، 33.82 للبيع.

بنك مصر: 33.38 جنيه للشراء، 33.71 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.