أسعار العملات اليوم الخميس 23-3-2023 أمام الجنيه أول أيام رمضان

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.73 جنيه للشراء، 101.09 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.90 جنيه للشراء، 38.03 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني: 95.20 جنيه للشراء، 101.49 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.82 جنيه للشراء، 100.84 للبيع.
بنك الإسكندرية: 97.43 جنيه للشراء، 101.17 جنيه للبيع.
بنك مصر: 97.02 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطنى: 8.00 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطنى: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك المشرق: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.71 جنيه للشراء، 38.05 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.71 جنيه للشراء، 38.07 للبيع.
بنك المشرق: 37.83 جنيه للشراء، 38.20 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 37.83 جنيه للشراء، 38.17 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطنى: 33.49 جنيه للشراء، 33.82 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.38 جنيه للشراء، 33.71 للبيع.
بنك المشرق: 33.49 جنيه للشراء، 33.82 للبيع.
بنك مصر: 33.38 جنيه للشراء، 33.71 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار