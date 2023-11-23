أسعار العملات اليوم الخميس 23-11-2023 بمستهل تعاملات البنوك في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الخميس 23-11-2023 تباين بعضها مثل «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو» واستقرار البعض الآخر مثل «الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي» وذلك في مستهل تعاملات البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصري، وينشر موقع جريدة المال في التقرير اليومي التفصيلي سعر صرف الـ 6 بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.64 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.69 جنيه للشراء، و 38.81 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.11 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.47 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 33.47 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.58 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 33.56 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.40 جنيه للشراء، و 38.61 للبيع.

بنك مصر: 38.40 جنيه للشراء، و 38.61 للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 38.58 جنيه للشراء، و 38.79 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 38.54 جنيه للشراء، و 38.83 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.19 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

بنك مصر: 99.87 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.