أسعار العملات اليوم الخميس 23-11-2023 بختام تعاملات البنوك الأسبوعية

اختتمت البنوك تعاملاتها الأسبوعية على تباين أسعار اليوم الخميس 23-11-2023 مقابل الجنيه المصري في آخِر يوم عمل للمصارف المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع قبل البدء في العطلة الرسمية التي تستغرق يومين، وتُقدم بوابة جريدة «المال» متوسطات أسعار صرف 6 عملات هي: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي»، طبقًا لأحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري.

وفيما يلي التقرير اليومي لأسعار العملات وفقًا لماكينات الصراف الآلي المنتشرة بانحاء الجمهورية ومواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.63 جنيه للشراء، و33.75 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.69 جنيه للشراء، و38.83 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.03 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، بحسب أسعار .

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.47 جنيه للشراء، و33.67 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 33.47 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 33.57 جنيه للشراء، و33.80 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.47 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.40 جنيه للشراء، و38.75 للبيع.

بنك مصر: 38.40 جنيه للشراء، و38.72 للبيع، بحسب أسعار العملات.

المصرف العربي الدولي: 38.58 جنيه للشراء، و38.79 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.40 جنيه للشراء، و38.61 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.19 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

بنك مصر: 99.87 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 100.09 جنيه للشراء، و100.49 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و8.40 للبيع، بحسب أسعار اليوم.