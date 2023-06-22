أسعار العملات اليوم الخميس 22-6-2023 في بداية التعاملات بالبنوك المصرية

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 22-6-2023، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وينشر موقع المال في التقرير التفصيلي التالي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» بحسب متوسط السعر في البنك المركزي، وسعر الصرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب شاشات التداول المنتشرة في الأفرع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.67 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.24 جنيه للشراء، و 39.37 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

وجاء متوسط أسعار العملات بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.53 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

بنك مصر: 33.53 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.66 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 33.64 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.02 جنيه للشراء، و 39.49 للبيع.

بنك مصر: 39.02 جنيه للشراء، و 39.49 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 39.34 جنيه للشراء، و 39.51 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 39.22 جنيه للشراء، و 39.61 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.43 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع.

بنك مصر: 100.14 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.86 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، بحسب

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

العملات.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.