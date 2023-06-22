أسعار العملات اليوم الخميس 22-6-2023 في بداية التعاملات بالبنوك المصرية

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.67 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.24 جنيه للشراء، و 39.37 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
وجاء متوسط أسعار العملات بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.53 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.
بنك مصر: 33.53 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 33.66 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 33.64 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 39.02 جنيه للشراء، و 39.49 للبيع.
بنك مصر: 39.02 جنيه للشراء، و 39.49 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 39.34 جنيه للشراء، و 39.51 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 39.22 جنيه للشراء، و 39.61 للبيع، بحسب أسعار العملات.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.43 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع.
بنك مصر: 100.14 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 94.86 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، بحسب
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.