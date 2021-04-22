بنـــوك

أسعار العملات اليوم الخميس 22-4-2021 في البنوك المصرية

الريال والدرهم يواصلان استقرارهم أمام الجنيه
‫محمود الصباغ‬‎ 10:47 ص, الخميس, 22 أبريل 21 10:47 ص, الخميس, 22 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأت  أسعار العملات تداولتها اليوم الخميس 22 إبريل أمام الجنيه المصرية بحالة من التباين، ليجقق زوج العملات الجنيه الاسترليني واليورو الأوروبي صعودا طفيفا على مستويات أمس الأربعاء، بينا شهدت اسعار الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي استقرارا على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل سوق الصرف المصرية.

وتقدم جريدة المال عبر التقرير التالي رصدا من شاشات التداول اللحظية داخل البنوك على أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية،بالمصارف الكبرى العاملة في السوق المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

بدأت البنوك تعاملاتها اليوم الخميس على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع القطاع المصرفي العاملة في السوق المحلية المصرية على استقرار على نفس تداولات أمس، ليتراوح سعر الشراء في التعاملات الصباحية اليوم الخميس بين 15.61 و15.65 جنيه، فيما قدمت البنوك اسعار البيع بين 15.71 و15.74 جنيه.

اقرأ أيضا  رجل أعمال : اليوان الصيني الرقمي قد يساعد موسكو فى تجنب العقوبات الأمريكية

وتستمر العملة الأمريكية في تراجعها مقابل العملات الرئيسية خلال تداولات، لتصل مستويات العملة الأمريكية إلى أدني قيمة منذ 18 مارس، مسجلة 91.535 في الجلسة الأوروبية قبل أن يتعافى ليصبح مستقرا بالأساس عند 91.590.

دولار أمريكي

سعر اليورو في البنوك المصرية

على الجانب الاخر ارتفعت مستويات شراء اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، أربعة قروش، داخل أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق من حيث الأصول بنكي الأهلي و مصر، عن تعاملات أمس لتصل إلى 18.78 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع.

وعلى مستوى سعر صرف اليورو داخل البنوك الخاصة العاملة في السوق، بلغ مستوى صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري داخل البنك قطر الوطني الأهلي مستوى 18.76 جنيه للشراء، 18.94 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر اليورو الخميس 22-4-2021 فى البنوك المصرية

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

يواصل الجنيه الاسترليني مسيرة صعودة امام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم، ليرتفع قرشين عن تعاملات أمس داخل أغلب البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق، ليسجل داخل شبكة فروع “الأهلي المصري” و”مصر”، 21.74 جنيه للشراء،

ويقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي السعر الأقل للعملة الإنجليزية داخل السوق المصرية عند مستوى 21.59 جنيه للشراء، 21.81 جنيه للبيع.

الريال السعودى
اسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم داخل البنوك الحكومية والخاصة على نفس مستويات أمس، ليسجل داخل بنكي الأهلي ومصر مستوى 4.16 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

على الجانب الاخر يتيح بنك المصرف المتحد ادنى مستوى لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم عند مستوى 4.03 جنيه للشراء,

اقرأ أيضا  الدينار الكويتي يستقر نهاية التداولات اليوم الأحد 18-4-2021 مقابل الجنيه

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كما نال الدرهم الإماراتي نصيبه من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، ليسجل مستوى 4.25 جنيه للشراء. 4.28 جنيه للبيع.

كما يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأدني للعملة الإماراتية في نهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

أسعار العملات الأجنبية عالميًّا اليوم الخميس 22 أبريل 2021

محمد عبد السند 11:51 ص, الخميس, 22 أبريل 21

سعر اليورو الخميس 22-4-2021 فى البنوك المصرية

أحمد الكومي 11:34 ص, الخميس, 22 أبريل 21

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الخميس 22-4-2021

فاطمه امام 10:40 ص, الخميس, 22 أبريل 21

«هيرميس للحلول التمويلية» تتلقى طلبات «شراء الهامش» بقيمة 500 مليون جنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 10:35 ص, الخميس, 22 أبريل 21

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 22-4-2021 في البنوك المصرية

منى صلاح 10:30 ص, الخميس, 22 أبريل 21

سعر الدولار اليوم الخميس 22-4-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:18 ص, الخميس, 22 أبريل 21