تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 22-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، حيث ارتفع الدولار قرشًا في سعر الشراء فقط، وارتفع اليورو 4 قروش في الشراء والبيع، وانخفض الجنيه الإسترليني 12 قرشًا في الشراء والبيع، وارتفع الريال السعودي في سعر البيع قرشًا فقط، وانخفض سعر الدينار الكويتي 7 قروش في الشراء، وارتفع 13 قرشًا في البيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي، وترصد جريدة “المال” حركة صرف العملات المذكورة في 9 بنوك، بالإضافة إلى متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.67 جنيه للشراء، 24.74 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.20 جنيه للشراء، 26.29 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.70 جنيه للشراء، 29.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.45 جنيه للشراء، 80.92 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.71 جنيه للشراء، 6.73 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الكويت الوطني: 24.69 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

المصرف المتحد: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 26.08 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.08 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.

المصرف المتحد: 26.13 جنيه للشراء، 26.37 للبيع.

بنك قناة السويس: 26.14 جنيه للشراء، 26.37 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 29.63 جنيه للشراء، 30.06 للبيع.

بنك مصر: 29.55 جنيه للشراء، 29.99 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 29.76 جنيه للشراء، 30.03 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.55 جنيه للشراء، 29.99 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي: 80.46 جنيه للشراء، 80.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 74.69 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.

بنك مصر: 77.74 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.76 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.70 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 6.57 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

بنك المشرق: 6.51 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

المصرف المتحد: 6.35 جنيه للشراء، 6.60 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.