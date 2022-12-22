أسعار العملات اليوم الخميس 22-12-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 22-12-2022، تباينًا في مستهل عمليات التداول على العملات، إذ شهدت تعاملات اليوم استقرار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدولار وارتفاع الجينه الاسترليني وتباين الدينار الكويتي واليورو ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصليًا عن سعر صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدنيار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي»، بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.66 جنيه للشراء، 24.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.52 جنيه للشراء، 80.79 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.82 جنيه للشراء، 29.92 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.71 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.16 جنيه للشراء، 26.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 26.13 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.

بنك مصر: 26.13 جنيه للشراء، 26.31 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 26.19 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 26.17 جنيه للشراء، 26.36 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 24.69 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 77.76 جنيه للشراء، 80.65 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 76.65 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 77.65 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.78 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 6.71 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

ميد بنك: 6.62 جنيه للشراء، 6.74 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

بنك المشرق: 6.51 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 6.52 جنيه للشراء، 6.60 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك أبوظبي التجاري: 29.76 جنيه للشراء، 30.03 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.71 جنيه للشراء، 29.99 للبيع.

بنك مصر: 29.75 جنيه للشراء، 29.99 للبيع.

المصرف المتحد: 29.76 جنيه للشراء، 30.06 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.