أسعار العملات اليوم الخميس 21-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

بدأت أسعار العملات اليوم الخميس تداولاتها على تباين ملحوظ أمام عملة مصر المحلية 21-9-2023 بحسب اخر تحديث على مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التعاملات المصرفية الموجودة داخل فروع البنوك العاملة في مصر لتحافظ العملات الأمريكية والسعودية والإماراتية على مستوياتها المعلنة أمس بمواقع البنوك الإلكترونية، بينما تباينت الثلاث الأخرى أمام نظيرهم الجنيه المصري ، لتقدم المال في تقريرها التالي سعري شراء وبيع العملات العربية والأجنبية أمام البنوك والتي جاءت عند:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.12 جنيه للشراء، و 38.25 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.98 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.87 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفقًا لاخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

يتيح بنك القاهرة سعر الدولار عند : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

يعرض بنك مصر سعر الدولار عند : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أتاح بنك قطر الوطني الأهلي السعر عند: 30.785 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

يعرض البنك الأهلي المصري السعر عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفقًا للتعاملات الأخيرة على أسعار .

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

أتاح بنك القاهرة سعر اليورو عند : 32.75 جنيه للشراء، و 33 للبيع.

جاء سعر اليورو ببنك مصر عند مستوى : 32.65 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع.

وصل سعر اليورو داخل بنك قطر الوطني الأهلي عند : 32.75 جنيه للشراء، و 33 للبيع.

عرض البنك الأهلي المصري سغر اليورو عند : 32.65 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع، بحسب اخر تعامل على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

قدم بنك مصر سعر الدينار عند : 99.63 جنيه للشراء، و 99.92 للبيع.

سجل سعر الدينار ببنك القاهرة عند : 100.04 جنيه للشراء، و 100.25للبيع..

جاء السعر ببنك قطر الوطني الأهلي عند :99.85جنيه للشراء، و 100.25للبيع.

وصل سعر الدينار بالبنك الأهلي المصري عند : 98.95 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع، بحسب التعاملات الأخيرة على أسعار العملات .

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك القاهرة يعرض السعر عند : 37.83.جنيه للشراء، و 38.11 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي يتيح السعر عند : 37.96 جنيه للشراء، و 38.23 للبيع.

يعرض بنك مصر السعر عند : 38.04 جنيه للشراء، و 38.27 للبيع،.

البنك الأهلي المصري يتيح السعر عند : 37.83 جنيه للشراء، و 38.11 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات .

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بعرض البنك الأهلي المصري سعر الدرهم الإماراتي عند : 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع،

بنك قطر الوطني الأهلي يعرض سعر الدرهم الإماراتي عند : 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر يتيح سعر الدرهم الإماراتي عند: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك القاهرة يعرض السعر عند : 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار العملات في السوق .

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

جاء سعر الريال ببنك القاهرة عند : 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر يتيح سعر الريال امام الجنيه عند : 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي يعرض السعر عند : 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري يبقى على سعر الريال عند : 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب اخر التحديثات على أسعار اليوم