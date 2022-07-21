أسعار العملات اليوم الخميس 21-7-2022

وصلت أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك، وذلك وفقًا لرصد تقدمه بوابة “جريدة المال”، لقرائها بشكل يومي، ونقدم لكم بيانًا تفصيليًّا عن سعر صرف عدد من العملات وهي: “الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي”.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

سجلت متوسط أسعار العملات اليوم بحسب البنك المركزي مقابل الجنيه، كالآتي: الدولار الأمريكى​ 18.87 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

أما سعر اليورو فسجل 19.24 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني ​22.59 جنيه للشراء، و22.69 جنيه للبيع.

سجلت أيضًا أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري، الآتي: الريال السعودى ​5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 61.29 جنيه للشراء، 61.63 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتى 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، وذلك بحسب البنك المركزي.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

وصل سعر الدولار بالبنك الأهلي إلى 18.88 جنيه للشراء، و18.94 للبيع، وفي بنك مصر 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.

دولارات

وفي البنك التجاري الدولي وصل الدولار لـ18.90 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، ووصل بمصرف أبوظبي الإسلامي لـ18.93 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.21 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 19.21 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وسجل اليورو بالبنك التجاري الدولي 19.23 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع، وبمصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 19.26 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وبحسب تحديث أسعار العملات اليوم سجل الجنيه الإسترليني 22.57 جنيه للشراء و22.79 جنيه للبيع بالبنك الأهلي، أما ببنك مصر فسجل 22.57 جنيه للشراء و22.79 جنيه للبيع.

وفي بنك “CIB” سجل الجنيه الإسترليني 22.59 جنيه للشراء، و22.82 جنيه للبيع، وببنك أبوظبي الإسلامي وصل لـ22.65 جنيه للشراء، و22.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي وصل سعر الريال السعودي لـ5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، أما ببنك مصر فسجل 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

الريال السعودى

وفي بنك “CIB” سجل الريال السعودي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وببنك أبوظبي الإسلامي سجل 5.03 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع بالبنك الأهلي، وببنك مصر سجل 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع، وذلك بحسب تحديث أسعار العملات اليوم بالبنوك.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر 5.15 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

سجل الدينار الكويتي 59.06 جنيه للشراء، و61.65 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وسجل 59.16 جنيه للشراء، و61.65 جنيه للبيع ببنك مصر.

وفي بنك التجاري الدولي سجل الدينار الكويتي 59.61 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع، أما ببنك الإسكندرية فسجل 57.57 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع.