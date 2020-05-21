أسعار العملات اليوم الخميس 21-5-2020 في مصر

شهدت حالة من التباين في أغلب البنوك

شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الخميس 21-5-2020 حالة من التباين من بنك لآخر ومن عملة إلى أخرى حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كإحدى متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى

سجل متوسط سعر الدولار 15.69 جنيه للشراء ، 15.79 جنيه للبيع ، وفقًا لحسابات البنك المركزى بنهاية تعاملات أمس .

كما بلغ سعر اليورو 16.92 جنيه للشراء، 17.04 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.39 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.46 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع لدى البنك المركزى ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 للبيع .وتتغير الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب، وتشهد السوق المحلية الفترة الحالية تدفق قوي من العملات الأجنبية في ظل ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، واستثمارات الأجانب

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

وسجل سعر الدولار بثانى أكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.82 جنيه للشراء، 17.09 جنيها للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى ببنك مصر إلى 19.28 جنيه للشراء، 19.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار بأكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.82 جنيه للشراء، 17.09 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى إلى 19.28 جنيه للشراء، 19.53 جنيه للبيع فى حين بلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ببنك كريدى أجريكول

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.84 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.31 جنيه للشراء 19.55 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.16 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 16.84 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.305 جنيه للشراء 19.55 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتى 49.78 جنيه للشراء 50.83 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.13 للشراء، 4.20 -للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بمصرف أبو ظبى الإسلامى

وسجل سعر الدولار بمصرف أبو ظبى الاسلامى 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.82 جنيه للشراء، 17.09 جنيها للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى ببنك مصر إلى 19.28 جنيه للشراء، 19.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك قطر الوطنى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع ببنك قطر الوطنى ، كما بلغ اليورو 16.89 جنيه 17.12 جنيه، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.33 جنيه 19.55 جنيه للشراء والبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.27 جنيه 4.30 جنيه للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه، 4.20 جنيه.