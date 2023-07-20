أسعار العملات اليوم الخميس 20-7-2023 أمام الجنيه

استقرت أسعار اليوم الخميس 20-7-2023، أمام الجنيه المصري على المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية،بسبب عطلة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو، والتي ستستمر 4 أيام تبدأ من الخميس إلى الأحد المقبل، وتعرض المال عبر التقرير التالي أسعار سلة العملات الرئيسية أمام عملة مصر المحلية في اخر تحديث لها بالسوق المصرفية على مستويي الشراء والبيع:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

عرض الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أخر تحديث على أسعار العملات اليوم عند :

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.59 جنيه للشراء، و 34.71 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.82 جنيه للشراء، و 39.96 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.51 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

في اخر تحديث لأسعار العملات سعر الدولار عند

السعر بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء إلى، و 30.95 للبيع.

على الموقع الإلكتروين للبنك الأهلي المصري إلى : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

داخل بنك قطر الوطني الأهلي السعر عند : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر عرض السعر عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي يعرض السعر عند 34.60 جنيه للشراء، و 34.76 للبيع.

بنك مصر يعرض السعر عند 34.42 جنيه للشراء، و 34.65 للبيع.

بنك الكويت الوطني الإلكتروني يعرض السعر عند 34.60 جنيه للشراء، و 34.76 للبيع.

البنك الأهلي المصري يعرض السعر عند 34.43 جنيه للشراء، و 34.66 للبيع، وفقًا لاخر التحديثات على أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

يعرض بنك قطر الوطني الأهلي سعر الجنيه الاسترليني عند مستويات: 40.14 جنيه للشراء، و 40.37 للبيع.

يقدم بنك مصر شراء وبيع سعر الجنيه الاسترليني عند مستويات 40.01 جنيه للشراء، و 40.24 للبيع.

أمام الجنيه المصري يقدم بنك الكويت الوطني سعر الجنيه الاسترليني عند مستويات 40.14 جنيه للشراء، و 40.37 للبيع.

يعرض البنك الأهلي المصري سعر الجنيه الاسترليني عند مستويات 39.76 جنيه للشراء، و 40.24 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك قطر الوطني الأهلي 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني 8.16 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري يالبنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

ذلك وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي يقدم سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية عند 95.94 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

بنك مصر سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية 100.42 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

بنك الكويت الوطني يقدم سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية 95.09 جنيه للشراء، و 101.27 للبيع.

البنك الأهلي المصري يعرض سعر الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية 99.68 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع،

وفق لأخر تحديث على أسعار في سوق الصرافة المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي ببنك قطر الوطني الأهلي أمام عملة مصر المحلية 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر الحكومي أمام عملة مصر المحلية عند 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك الكويت الوطني أمام عملة مصر المحلية 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع.

سعر الدرهم الإمارات بالبنك الأهلي المصري أمام عملة مصر المحلية 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.