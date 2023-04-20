أسعار العملات اليوم الخميس 20-4-2023 أمام الجنيه المصري

تستعرض جريدة المال، أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 20-4-2023 أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وهي إجازة بدأت اليوم وتستمر إلى الثلاثاء 25 أبريل، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء، والعملات التي يرصدها التقرير هي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفق موقع البنك المركزي المصري، و4 بنوك أخرى.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.24 جنيه للشراء، 38.37 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، وفق متوسط أسعار

اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.52 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 33.66 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.

بنك مصر: 33.57 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.92 جنيه للشراء، 34.05 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 33.57 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 38.56 جنيه للشراء، 38.70 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.13 جنيه للشراء، 38.46 للبيع.

بنك مصر: 38.10 جنيه للشراء، 38.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 38.10 جنيه للشراء، 38.47 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، 100.68 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.68 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.