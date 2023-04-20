أسعار العملات اليوم الخميس 20-4-2023 أمام الجنيه المصري

تستعرض جريدة المال، أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.24 جنيه للشراء، 38.37 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.52 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 33.66 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.
بنك مصر: 33.57 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.92 جنيه للشراء، 34.05 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 33.57 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
مصرف أبوظبي الإسلامي: 38.56 جنيه للشراء، 38.70 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 38.13 جنيه للشراء، 38.46 للبيع.
بنك مصر: 38.10 جنيه للشراء، 38.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي المصري: 38.10 جنيه للشراء، 38.47 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، 100.68 للبيع، وفق أسعار
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.68 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.