أسعار العملات اليوم الخميس 20-10-2022 في مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 20-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، حيث استقرت عملات الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وارتفعت أسعار صرف اليورو والجنيه الإسترليني بالبنوك، بينما انخفض سعرا الشراء والبيع للدينار الكويتي، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهم: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقا لشاشات العرض اللحظية للبنوك، ومواقعها الرسمية.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم : 19.23 جنيه للشراء، و 19.32 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.10 جنيه للشراء، و 22.20 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.17 جنيه للشراء، و 63.49 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولى: 19.16 جنيه للشراء، و 19.37 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.14 جنيه للشراء، و 19.36 للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.15 جنيه للشراء، و 19.38 للبيع.

بنك مصر: 19.14 جنيه للشراء، و 19.35 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبى الإسلامى: 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك العربى الأفريقى: 5.09 جنيه للشراء، و 5.26 للبيع.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

البنك المصرى الخليجى: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

البنك الوطنى الكويتى: 5.28 جنيه للشراء، و 5.39 للبيع.

المصرف المتحد: 5.24 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 21.93 جنيه للشراء، و 22.13 للبيع.

بنك قناة السويس: 21.97 جنيه للشراء، و 22.15 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 21.93 جنيه للشراء، و 22.31 للبيع.

البنك الأهلى القطرى: 21.99 جنيه للشراء، و 22.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 61.02 جنيه للشراء، و 63.44 للبيع.

بنك مصر: 61.04 جنيه للشراء، و 63.44 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى: 62.34 جنيه للشراء، و 63.50 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 61.28 جنيه للشراء، و 63.50 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.