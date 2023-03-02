أسعار العملات اليوم الخميس 2-3-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

سجلت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 2-3-2023 ارتفاعاً بأسعار الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية، ويرصد موقع جريدة «المال» خلال السطور التالية أحدث قائمة لأسعار الصرف لعدد 6 عملات أجنبية وعربية وهي «الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» استنادا لمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن البنك المركزي المصري ووفقاً لجولة بين شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم: 30.65 جنيه للشراء، 30.75 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.55 جنيه للشراء، 32.67 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.71 جنيه للشراء، 36.84 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 8.16 جنيه للشراء، 8.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.82 جنيه للشراء، 100.19 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.34 جنيه للشراء، 8.37 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 30.57 جنيه للشراء، 30.67 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.57 جنيه للشراء، 30.67 للبيع.

بنك مصر: 30.57 جنيه للشراء، 30.67 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.34 جنيه للشراء، 32.73 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 32.45 جنيه للشراء، 32.73 للبيع.

بنك قناة السويس: 32.47 جنيه للشراء، 32.83 للبيع.

بنك مصر: 32.34 جنيه للشراء، 32.73 للبيع، وفق أسعار

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 36.45 جنيه للشراء، 36.91 للبيع.

بنك مصر: 36.45 جنيه للشراء، 36.91 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 36.54 جنيه للشراء، 36.91 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 36.58 جنيه للشراء، 37.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.13 جنيه للشراء، 8.17 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.06 جنيه للشراء، 8.17 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.13 جنيه للشراء، 8.20 للبيع.

بنك مصر: 8.13 جنيه للشراء، 8.17 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 96.25 جنيه للشراء، 99.96 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 95.53 جنيه للشراء، 99.96 جنيه للبيع.

البنك الوطني الكويتي: 94.35 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

بنك مصر: 96.27 جنيه للشراء، 99.96 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.32 جنيه للشراء، 8.35 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.29 جنيه للشراء، 8.35 جنيه للبيع.

بنك مصر: 8.33 جنيه للشراء، 8.35 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.33 جنيه للشراء، 8.37 للبيع، وفق أسعار

اليوم.