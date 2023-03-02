أسعار العملات اليوم الخميس 2-3-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.65 جنيه للشراء، 30.75 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.55 جنيه للشراء، 32.67 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.71 جنيه للشراء، 36.84 للبيع
سعر الريال السعودي اليوم: 8.16 جنيه للشراء، 8.19 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.82 جنيه للشراء، 100.19 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.34 جنيه للشراء، 8.37 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 30.57 جنيه للشراء، 30.67 للبيع.
بنك قناة السويس: 30.67 جنيه للشراء، 30.77 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.57 جنيه للشراء، 30.67 للبيع.
بنك مصر: 30.57 جنيه للشراء، 30.67 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.34 جنيه للشراء، 32.73 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 32.45 جنيه للشراء، 32.73 للبيع.
بنك قناة السويس: 32.47 جنيه للشراء، 32.83 للبيع.
بنك مصر: 32.34 جنيه للشراء، 32.73 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 36.45 جنيه للشراء، 36.91 للبيع.
بنك مصر: 36.45 جنيه للشراء، 36.91 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 36.54 جنيه للشراء، 36.91 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 36.58 جنيه للشراء، 37.03 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.13 جنيه للشراء، 8.17 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.06 جنيه للشراء، 8.17 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.13 جنيه للشراء، 8.20 للبيع.
بنك مصر: 8.13 جنيه للشراء، 8.17 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.25 جنيه للشراء، 99.96 للبيع.
بنك التنمية الصناعية : 95.53 جنيه للشراء، 99.96 جنيه للبيع.
البنك الوطني الكويتي: 94.35 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.
بنك مصر: 96.27 جنيه للشراء، 99.96 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.32 جنيه للشراء، 8.35 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.29 جنيه للشراء، 8.35 جنيه للبيع.
بنك مصر: 8.33 جنيه للشراء، 8.35 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.33 جنيه للشراء، 8.37 للبيع، وفق أسعار