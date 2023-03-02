أسعار العملات اليوم الخميس 2-3-2023 ببداية التعاملات اليومية في مصر

حققت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.56 جنيه للشراء، و 30.66 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.59 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.83 جنيه للشراء، و 36.96 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.61 جنيه للشراء، و 99.98 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.14 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.32 جنيه للشراء، و 8.34 للبيع، وفق
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.
بنك مصر: 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.61 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.40 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.
بنك مصر: 32.41 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 32.52 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.49 جنيه للشراء، و 30.74 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 36.46 جنيه للشراء، و 36.80 للبيع.
بنك مصر: 36.51 جنيه للشراء، و 36.80 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 36.64 جنيه للشراء، و 36.93 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي – مصر: 36.59 جنيه للشراء، و 36.92 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 95.99 جنيه للشراء، و 99.67 للبيع.
بنك مصر: 96.01 جنيه للشراء، و 99.67 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 94.79 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي – مصر: 96.97 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع، وفق
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.11 جنيه للشراء، و 8.14 للبيع.
بنك مصر: 8.11 جنيه للشراء، و 8.14 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.10 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.15 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.30 جنيه للشراء، و 8.32 للبيع.
بنك مصر: 8.30 جنيه للشراء، و 8.32 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.31 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.32 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.