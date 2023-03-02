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أسعار العملات اليوم الخميس 2-3-2023 ببداية التعاملات اليومية في مصر

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الدرهم الإماراتي بـ 8.32 جنيه للشراء

أسعار العملات اليوم الخميس 2-3-2023 ببداية التعاملات اليومية في مصر
مايكل سمير

مايكل سمير

8:00 ص, الخميس, 2 مارس 23

حققت أسعار

العملات
اليوم الخميس 2-3-2023، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تباينًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا عن سعر 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي» بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة، ومتوسط السعر في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.56 جنيه للشراء، و 30.66 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.59 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.83 جنيه للشراء، و 36.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.61 جنيه للشراء، و 99.98 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.14 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.32 جنيه للشراء، و 8.34 للبيع، وفق

متوسط أسعار
العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

بنك مصر: 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.61 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.40 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.

بنك مصر: 32.41 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.52 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.49 جنيه للشراء، و 30.74 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 36.46 جنيه للشراء، و 36.80 للبيع.

بنك مصر: 36.51 جنيه للشراء، و 36.80 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 36.64 جنيه للشراء، و 36.93 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 36.59 جنيه للشراء، و 36.92 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 95.99 جنيه للشراء، و 99.67 للبيع.

بنك مصر: 96.01 جنيه للشراء، و 99.67 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 94.79 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 96.97 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع، وفق

أسعار
العملات اليوم.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.11 جنيه للشراء، و 8.14 للبيع.

بنك مصر: 8.11 جنيه للشراء، و 8.14 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.10 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.15 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.30 جنيه للشراء، و 8.32 للبيع.

بنك مصر: 8.30 جنيه للشراء، و 8.32 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.31 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.32 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مايكل سمير

مايكل سمير

8:00 ص, الخميس, 2 مارس 23