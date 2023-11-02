أسعار العملات اليوم الخميس 2-11-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

حققت أسعار اليوم الخميس 2-11-2023، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات البنكية، بآخر أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي استقرار ثلاث عملات، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.51 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.40 جنيه للشراء، و 37.53 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.68 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.49 جنيه للشراء، و32.70 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 32.52 جنيه للشراء، و33.01 للبيع.

بنك مصر: 32.35 جنيه للشراء، و32.63 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 32.49 جنيه للشراء، و32.63 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.32 جنيه للشراء، و37.32 للبيع.

المصرف المتحد: 37.19 جنيه للشراء، و37.63 للبيع.

بنك مصر: 37.19 جنيه للشراء، و37.51 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.40 جنيه للشراء، و37.63 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.87 جنيه للشراء، و99.81 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.02 للبيع.

بنك مصر: 99.45 جنيه للشراء، و99.75 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.19 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.