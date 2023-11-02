أسعار العملات اليوم الخميس 2-11-2023 أمام الجنيه في ختام التعاملات

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية تباين أسعار اليوم الخميس 2-11-2023، أمام عملة مصر المحلية في الختام، بنهاية التعاملات الأسبوعية مقارنة بالأسعار المعلنة أمس على موقع البنوك الرسمية وعلى شاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك العاملة في السوق المصرية، ليعرض الموقع الإلكتروني «جريدة المال» خلال السطور التالية مسجلًا داخل القطاع المصرفي لأسعار شراء وبيع الست عملات الرئيسية والتي تضم: « الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، داخل البنوك الحكومية والخاصة، والتي جاءت عند:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.51 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.40 جنيه للشراء، و 37.53 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.68 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.49 جنيه للشراء، و32.87 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 32.60 جنيه للشراء، و32.81 للبيع.

بنك مصر: 32.49 جنيه للشراء، و32.86 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.60 جنيه للشراء، و32.81 للبيع، بحسب آخر التحديثات على أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.32 جنيه للشراء، و37.71 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.43 جنيه للشراء، و37.76 للبيع.

بنك مصر: 37.32 جنيه للشراء، و37.69 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 37.44 جنيه للشراء، و37.74 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.87 جنيه للشراء، و99.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني :94.27 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

بنك مصر: 99.54 جنيه للشراء، و99.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.30 للبيع، وفقًا لأخر التحديثات على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني 8.31 جنيه للشراء، و8.46 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم في السوق.