أسعار العملات اليوم الخميس 19-5-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار أسعار العملات اليوم الخميس 19 مايو 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

استقر سعر صرف اليورو داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

وفي بداية التعاملات الصباحية وصل سعر الريال السعودي إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه للشراء ، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وحافظ سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري على 18.33 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

وبينت التحديثات الأخيرة وصل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 24.02 جنيه للشراء، و24.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

ووصلت مستويات سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري إلى 19.94 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع،

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.