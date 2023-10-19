أسعار العملات اليوم الخميس 19-10-2023 في ختام التعاملات بمصر

بينت شاشات التداول بفروع البنوك المختلفة، تباين أسعار اليوم الخميس 19-10-2023 بالشراء والبيع، مقابل الجنيه المصري في ختام آخر يوم عمل بالمصارف قبل البدء في العطلة الأسبوعية، وفقًا لما جاء بأخر تحديث للبنك المركزي المصري للعملات الأجنبية والعربية، مقابل العملة المحلية.

وخلال السطور القادمة تنشر البوابة الإلكترونية لجريدة المال أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار، والدرهم، والريال» المتداولة بفروع البنوك المختلفة كما قدمتها ماكينات الصراف الآلي.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.66 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.38 جنيه للشراء، و 37.51 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.56 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم بحسب آخر تقرير في البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.76 جنيه للشراء، و 99.71 للبيع.

بنك مصر: 99.44 جنيه للشراء، و 99.71 للبيع.

بنك الإسكندرية: 96.42 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع، وفق أسعار .

سعر الجنيه الإسترليني في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.29 جنيه للشراء، و 37.47 للبيع.

بنك مصر: 37.28 جنيه للشراء، و 37.47 للبيع.

بنك البركة: 37.40 جنيه للشراء، و 37.59 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.40 جنيه للشراء، و 37.59 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.37 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

بنك مصر: 32.37 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع.

بنك البركة: 32.48 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.47 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدولار في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار اليوم.