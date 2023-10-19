أسعار العملات اليوم الخميس 19-10-2023 في بداية التعاملات بالبنوك المصرية

سجلت أسعار العملات اليوم الخميس 19-10-2023، تباينًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك العاملة في مصر، إذ تباين الدينار واليورو والجنيه الإسترليني، واستقر كلا من الدولار والريال والدرهم.

وينشر موقع جريدة المال سعر صرف 6 أجنبية وعربية وهي: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترلنيي، واليورو، والدولار، والدرهم، والريال» وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.65 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.58 جنيه للشراء، و 37.72 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.56 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم بحسب آخر تقرير في البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.77 جنيه للشراء، و 99.68 للبيع.

بنك مصر: 99.44 جنيه للشراء، و 99.68 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.10 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.29 جنيه للشراء، و 37.47 للبيع.

بنك مصر: 37.28 جنيه للشراء، و 37.47 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.40 جنيه للشراء، و 37.59 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.40 جنيه للشراء، و 37.60 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر اليورو في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.38 جنيه للشراء، و 32.51 للبيع.

بنك مصر: 32.38 جنيه للشراء، و 32.51 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.48 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.48 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدولار في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.