شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 18-8-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية داخل مصر تبايّنًا نسبيًّا بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي عن متوسط الأسعار، ويرصد موقع جريدة المال في تقرير تفصيلي متوسط أسعار 6 عملات عربية وأجنبية بحسب ما تظهره شاشات التداول داخل فروع البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفي المصري، وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.03 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.17 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.39 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.10 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 59.97 جنيها للشراء، و 62.45 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 60.05 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 59.49 جنيه للشراء، و 65.43 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 23.01 جنيه للشراء، و 23.26 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 23.01 جنيه للشراء، و 23.26 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.09 جنيه للشراء، و 23.28 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 23.06 جنيه للشراء، و 23.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.06 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.37 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 19.37 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.40 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.42 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك قناة السويس: 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.