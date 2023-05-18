أسعار العملات اليوم الخميس 18-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك وشركات الصرافة استقرار أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.41 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.43 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.44 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار
سعر الدولار في البنوك المصرية
مصرف أبوظبي الإسلامي : 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
بنك قناة السويس : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
أظهرت التحديثات الأخيرة على أسعار العملات اليوم، جاءت سعر اليورو في البنوك على النحو التالي:
بنك بلوم : 33.92 جنيه للشراء، و 34.14 للبيع.
بنك المصرف المتحد: 33.31 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.
بنك فيصل الإسلامي : 33.38 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي : 33.42 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع،
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
عرضت البنوك الخاصة والحكومية، في اخر تحديثاتها على أسعار العملات، سعر الجنيه الاسترليني كالتالي:
بنك المشرق : 38.89 جنيه للشراء، و 39.9 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.29 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 38.52 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.
المصرف المتحد: 38.40 جنيه للشراء، و 38.82 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
افتتحت البنوك شاشات تدوالات أسعار العملات على سعر الريال اليوم عند:
ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
بنك الكويت الوطني : 8.01 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك الأهلي المتحد: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
كريدي أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
عرضت فروع البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهوية سعر الدينار الكويتي عند:
بنك مصر: 99.55 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.55 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
مصرف أبوظبي الإسلامي : 8.41 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.
المصرف العربي الدولي : 8.40 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك الإمارات دبي الوطني: 8.38 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.
بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع،
ذلك بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات اليوم على شاشات التداولات اللحظيةز