أسعار العملات اليوم الخميس 18-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك وشركات الصرافة استقرار أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 18-5-2023، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات، على صعيد سلة العملات الآتية وهي الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي وانخفاض اليورو والدينار الكويتي والجنيه الاسترليني، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وتقدم البوابة الإلكترونية لـ المال اخر تحديث لأسعار العملات الست وهى: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، من خلال المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.41 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.43 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.44 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار

سعر الدولار في البنوك المصرية

اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي : 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك قناة السويس : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

أظهرت التحديثات الأخيرة على أسعار العملات اليوم، جاءت سعر اليورو في البنوك على النحو التالي:

بنك بلوم : 33.92 جنيه للشراء، و 34.14 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 33.31 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي : 33.38 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 33.42 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع،

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

عرضت البنوك الخاصة والحكومية، في اخر تحديثاتها على أسعار العملات، سعر الجنيه الاسترليني كالتالي:

بنك المشرق : 38.89 جنيه للشراء، و 39.9 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.29 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 38.52 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.

المصرف المتحد: 38.40 جنيه للشراء، و 38.82 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

افتتحت البنوك شاشات تدوالات أسعار العملات على سعر الريال اليوم عند:

ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 8.01 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الأهلي المتحد: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

كريدي أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

عرضت فروع البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهوية سعر الدينار الكويتي عند:

بنك مصر: 99.55 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.55 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي : 8.41 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

المصرف العربي الدولي : 8.40 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: 8.38 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع،

ذلك بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات اليوم على شاشات التداولات اللحظيةز