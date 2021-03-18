أسعار العملات اليوم الخميس 18-3-2021 في البنوك المصرية

الريال السعودي يسجل أعلى سعر في السوق المصرية عند 4.17 جنيه للشراء

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الخميس 18 مارس 2021، بعد أن اختتمت تعاملات الأمس الأربعاء، على تباين.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض بنك أبوظبي الأول سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الخميس، ليسجل 15.69 جنيه للشراء.

بينما تداول بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، سعر الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى في مصر، ليسجل 15.64 جنيه للشراء.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر العملة الأمريكية 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك الإسكندرية، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو أعلى مستوى في مصر لدى بنك الإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، عند 18.74 جنيه للشراء، في حين عرض بنك أبوظبي الأول، أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.61 جنيه للشراء.

وفي بنك كريدي أجريكول، سجلت العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، 18.62 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

ويتداول البنك الأهلي المصري سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم الخميس، عند 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

وسجل اليورو أمام الجنيه لدى بنك الإسكندرية، بمستهل تعاملات اليوم، 18.69 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

عرض المصرف العربي الدولي أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند 21.85 جنيه، بينما يتداول أدنى مستوى له عند 21.64 جنيه للشراء، لدى بنك أبوظبي الأول.

وعرض سعر العملة الإنجليزية لدى البنك الأهلي المصري، بمستهل تعاملات اليوم، عند 21.80 جنيه للشراء، و22.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك HSBC، نحو 21.83 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 21.81 جنيه للشراء، و22.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر الريال السعودي بمستهل تعاملات اليوم الخميس، أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري عند سعر 4.14 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

وبلغ الريال السعودي أدنى مستوى له في السوق المصرية، عند 4.03 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.17 لدى بنك بلوم، وبنك المشرق، وبنك عوده.

وعرض بنك فيصل الإسلامي سعر العملة السعودية، اليوم الخميس، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، لدى البنك المصري الخليجي، 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

عرض بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر- سعر العملة الإماراتية، اليوم الخميس، عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 للبيع.

وتداول بنك الإمارات دبي الوطني، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع لدى بنك أبوظبي التجاري.

وبلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.26 جنيه للشراء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بلوم، في حين عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.18 جنيه للشراء.