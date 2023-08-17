أسعار العملات اليوم الخميس 17-8-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات البنكية

شهدت أسعار اليوم الخميس 17-8-2023 انخفاضًا، مقابل الجنيه المصري، بنهاية التعاملات اليومية بختام الأسبوع قبل البدء في عطلة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في مصر.

ويرصد موقع جريدة «المال» من خلال هذا التقرير متوسطات أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية طبقًا للتقرير الأحدث للبنك المركزي المنشور على موقعه الإلكتروني، إضافة لجولة بين المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت وماكينات الصراف الآلي.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.66 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.28 جنيه للشراء، و 39.40 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.20 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 33.82 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.40 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

بنك مصر: 33.40 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 33.51 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 39.20 جنيه للشراء، و 39.52 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.08 جنيه للشراء، و 39.31 للبيع.

بنك مصر: 39.08 جنيه للشراء، و 39.28 للبيع، وفق أسعار .

بنك الإسكندرية: 39.21 جنيه للشراء، و39.41 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، و 102.53 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.28 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

بنك مصر: 99.96 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 96.92 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار اليوم

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.