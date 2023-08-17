أسعار العملات اليوم الخميس 17-8-2023 ببداية التعاملات البنكية في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الخميس 17-8-2023 تباينًا مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر ببداية التعاملات اليومية بالقطاع المصرفي المصري، استقر الدولار والريال والدرهم وتحرك كلًا من اليورو والدينار والجنيه الإسترليني.

وتستعرض بوابة «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عربية وأجنبية بحسب متوسط السعر في البنك المركزي، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.66 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.28 جنيه للشراء، و 39.40 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.20 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول مصر: 33.51 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.40 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

بنك مصر: 33.40 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.51 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول مصر: 39.21 جنيه للشراء، و 39.41 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.08 جنيه للشراء، و 39.28 للبيع.

بنك مصر: 39.08 جنيه للشراء، و 39.28 للبيع، وفق أسعار .

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.21 جنيه للشراء، و 39.41 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.29 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

بنك مصر: 99.96 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.