شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 17-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية تباينًا ملحوظًا، فارتفع الدولار قرشين في الشراء وقرش واحد في البيع، وانخفض اليورو 20 قرشًا في السعرين، وهبط الجنيه الإسترليني 23 قرشًا، وارتفع الريال السعودي قرشًا واحدًا في الشراء فقط، وانخفض الدينار الكويتي 3 قروش في الشراء، وارتفع 5 قروش في البيع، واستقر الدرهم الإماراتي، وترصد جريدة “المال” سعر صرف العملات أمام العملة المصرية في البنك المركزي المصري و4 بنوك أخرى.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.44 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.24 جنيه للشراء، 25.33 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 28.85 جنيه للشراء، 28.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.30 جنيه للشراء، 79.65 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.65 جنيه للشراء، 6.67 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 24.42 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

بنك مصر: 24.42 جنيه للشراء، 24.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 24.49 جنيه للشراء، 24.52 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.42 جنيه للشراء، 24.47 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك المصري الخليجي: 25.25 جنيه للشراء، 25.52 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.16 جنيه للشراء، 25.46 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 25.19 جنيه للشراء، 25.46 للبيع.

المصرف المتحد: 25.19 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 28.72 جنيه للشراء، 29.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 28.85 جنيه للشراء، 29.32 للبيع.

بنك مصر: 28.77 جنيه للشراء، 29.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 28.73 جنيه للشراء 29.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 76.61 جنيه للشراء، 79.54 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 74.00 جنيه للشراء، 79.70 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 75.91 جنيه للشراء، 79.80 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.55 جنيه للشراء، 79.54 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 6.51 جنيه للشراء، 6.67 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.65 جنيه للشراء، 6.67 للبيع.

بنك مصر: 6.65 جنيه للشراء، 6.66 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 6.65 جنيه للشراء، 6.66 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.49 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

بنك مصر: 6.49 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

المصرف المتحد: 6.29 جنيه للشراء، 6.53 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 6.49 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.