أسعار العملات اليوم الخميس 17-11-2022 ببداية التعاملات في مصر

حققت أسعار العملات اليوم الخميس 17-11-2022، تباينًا ببداية التعاملات في البنوك العاملة بالسوق المصرية مقابل الجنيه المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن متوسط أسعار 6 عملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بالبنك المركزي وعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والإسلامية والعربية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية.أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.42 جنيه للشراء، و 24.50 للبيع.

سعر اليوور اليوم: 25.44 جنيه للشراء، و 25.53 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.08 جنيه للشراء، و 29.18 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.49 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.33 جنيه للشراء، و 79.60 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.65 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.42 جنيه للشراء، و 24.47 للبيع.

بنك مصر: 24.42 جنيه للشراء، و 24.47 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي -مصر: 24.49 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع

بنك كريدي أجريكول مصر: 24.42 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 25.28 جنيه للشراء، و 25.46 للبيع.

بنك مصر: 25.30 جنيه للشراء، و 25.46 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي -مصر: 25.32 جنيه للشراء، و 25.51 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 25.30 جنيه للشراء، و 25.51 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 28.96 جنيه للشراء، و 29.25 للبيع.

بنك مصر: 28.98 جنيه للشراء، و 29.25 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي -مصر: 28.99 جنيه للشراء، و 29.31 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 28.98 جنيه للشراء، و 29.31 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.49 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

بنك مصر: 6.49 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي -مصر: 6.51 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.46 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 76.55 جنيه للشراء، و 79.54 للبيع.

بنك مصر: 76.61 جنيه للشراء، و 79.54 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي -مصر: 77.58 جنيه للشراء، و 79.70 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 75.60 جنيه للشراء، و 81.58 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.65 جنيه للشراء، و 6.66 للبيع.

بنك مصر: 6.65 جنيه للشراء، و 6.66 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي -مصر: 6.65 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.63 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.