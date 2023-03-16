أسعار العملات اليوم الخميس 16-3-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.60 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.22 جنيه للشراء، و 37.34 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.51 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.
بنك مصر: 32.51 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 32.62 جنيه للشراء، و 32.86 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 32.58 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 37.04 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.
بنك مصر: 37.04 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 37.16 جنيه للشراء، و 37.40 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 37.10 جنيه للشراء، و 37.40 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق أسعار
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.86 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.
بنك مصر: 96.88 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.