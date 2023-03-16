أسعار العملات اليوم الخميس 16-3-2023 ببداية التعاملات في مصر

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 16-3-2023، تباينًا نسبيًا في بداية التعاملات اليومية الصباحية للبنوك العاملة في مصر، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية مقابل الجنيه المصري وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن سعر العملات، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.60 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.22 جنيه للشراء، و 37.34 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

العملات اليوم في البنك المركزي.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.51 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

بنك مصر: 32.51 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.62 جنيه للشراء، و 32.86 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 32.58 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.04 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.

بنك مصر: 37.04 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.16 جنيه للشراء، و 37.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 37.10 جنيه للشراء، و 37.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 96.86 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

بنك مصر: 96.88 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.