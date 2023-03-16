أسعار العملات اليوم الخميس 16-3-2023 أمام الجنيه بختام المعاملات البنكية

جاءت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 16-3-2023 متباينة ما بين الارتفاع والانخفاض بسعري الشراء والبيع بنهاية المعاملات المصرفية بالبنوك العاملة بالقطاع، مقابل الجنيه المصري، و ينشر موقع جريدة «المال» تقرير البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات مقابل الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، و اليورو، و الدولار الأمريكي، و الريال السعودي، و الدرهم الإماراتي، و الدينار الكويتي».

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.42 جنيه للشراء، 100.77 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.17 جنيه للشراء، 37.29 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، 32.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 94.93 جنيه للشراء، 101.07 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 96.86 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.

بنك مصر: 96.88 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء،8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 36.98 جنيه للشراء، 37.36 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 36.98 جنيه للشراء، 37.36 للبيع.

بنك المشرق: 37.16 جنيه للشراء، 37.40 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 37.04 جنيه للشراء، 37.36 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك المشرق: 32.62 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.44 جنيه للشراء، 32.80 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 32.51 جنيه للشراء، 32.80 للبيع.

بنك مصر: 32.44 جنيه للشراء، 32.80 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار

اليوم.