أسعار العملات اليوم الخميس 16-11-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات الأسبوع

جاءت نهاية تعاملات الأسبوع على تباين أسعار اليوم الخميس 16-11-2023، بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، وذلك قبل البدء في عطلة البنوك الرسمية، واستقرت كلًا من العملة الأمريكية والسعودية والإماراتية حسبما ورد بالبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

وتعرض بوابة جريدة «المال» سعر صرف 6 عملات هي «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي» من خلال جولة بين المواقع الإلكترونية لعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.43 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.19 جنيه للشراء، و 38.32 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.92 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

وفقًا للتحديث الأخير للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث للبنوك على أسعار العملات في مصر.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.05 جنيه للشراء، و 38.36 للبيع.

بنك مصر: 38.05 جنيه للشراء، و 38.36 للبيع.

بنك قناة السويس: 38.19 جنيه للشراء، و 38.45 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 38.25 جنيه للشراء، و 38.45 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار في السوق.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.06 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

بنك مصر: 99.73 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

بنك سايب: 99.69 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

مصرف ابو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار اليوم.