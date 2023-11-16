أسعار العملات اليوم الخميس 16-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

مقارنة بالمستويات المعلنة أمس في السوق المصرفية تباينت أسعار اليوم الخميس 16-11-2023 مقابل العملة المحلية المصرية ليحاف كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، على مستوياتهم المعلنة في مصر، لتعرض المال في تقريرها الصباحية مسحًا لسعري شراء وبيع الـ 6 عملات الرئيسية والأكثر تداولات في مصر مقارنة بباقي العملات والتي تضم كل من «الدولار والجنيه الإسترليني واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي»، وفقًا لاخر التحديثات للبنوك إضافة إلى متوسط أسعارهم بالبنك المركزي المصري، والتي جاءت عند:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.48 جنيه للشراء، و 33.59 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.42 جنيه للشراء، و 38.55 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.99 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بحسب اخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري على أسعار العملات اليوم في السوق المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي المصري سعر العملة الأمريكية عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أتاح بنك مصر عملة الولايات المتحدة عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

عرض بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدولار عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

اتاح بنك بلوم سعر الدولار عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب آخر تحديث للبنوك على أسعار العملات في مصر.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

عرض لبنك الأهلي المصري العملة الإنجليزية عند: 38.29 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

قدم بنك مصر شراء وبيع الجنيه الاسترليني عند: 38.29 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

البنك التجاري الدولي يعرض السعر عند: 38.33 جنيه للشراء، و 38.68 للبيع.

بنك SAIB يعرض السعر عند : 37.20 جنيه للشراء، و 38.45 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار في السوق.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.34 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

بنك مصر: 33.34 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

عرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو عند: 33.44 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

وصل سعر اليورو ببنك SAIB إلى : 33.41 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع، بحسب آخر التعاملات للمصارف على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.12 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

بنك مصر: 99.80 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

جاء الدينار الكويتي ببنك التجاري الدولي عند: 100.30 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي ببنك SAIB إلىبنك الاستثمار العربي: 99.96جنيه للشراء، و 100.31 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

جاء الريال السعودي ببنك التجاري الدولي عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وصل سعر اليورو ببنك SAIB إلى: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع،بحسب اخر تحديث على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي المصري السعر عند: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر يقدم الدرهم عند : 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

جاء الدرهم الإماراتي ببنك المصرف العربي الدولي عند: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

وصل سعر اليورو ببنك الاستثمار العريي إلى: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار اليوم.