أسعار العملات اليوم الخميس 15-6-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

حققت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.32 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.99 جنيه للشراء، و 39.13 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.13 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.13 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.31 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 33.23 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.75 جنيه للشراء، و 39.09 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.75 جنيه للشراء، و 39.15 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 38.81 جنيه للشراء، و 39.14 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 38.87 جنيه للشراء، و 39.14 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 100.09 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.41 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع.
بنك سايب: 100.33 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.