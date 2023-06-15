أسعار العملات اليوم الخميس 15-6-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

حققت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 15-6-2023، في مقابل الجنيه المصري، تباين سعري الشراء والبيع، في بداية التعالمات البنكية بآخر أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، وفقا للمواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك الإسلامية والعربية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.32 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.99 جنيه للشراء، و 39.13 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.13 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.13 جنيه للشراء، و 33.45 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.31 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.23 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.75 جنيه للشراء، و 39.09 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.75 جنيه للشراء، و 39.15 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 38.81 جنيه للشراء، و 39.14 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 38.87 جنيه للشراء، و 39.14 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 100.09 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.41 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع.

بنك سايب: 100.33 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.