Loading...

أسعار العملات اليوم الخميس 15-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

Loading...

استقرار الدرهم والريال والدولار

أسعار العملات اليوم الخميس 15-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات
شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الخميس, 15 يونيو 23

سجلت أسعار

العملات
اليوم الخميس 15-6-2023 تبايناً، مقابل الجنيه المصري، للشراء والبيع في ختام تعاملات المصارف المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع، وينشر موقع جريدة «المال» تقريرا بمتوسطات أسعار الصرف لـ 6 عملات مقابل الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.37 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.03 جنيه للشراء، 39.17 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.40 جنيه للشراء، 33.52 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.45 جنيه للشراء، 100.46 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.77 جنيه للشراء، 101.01 للبيع.

بنك مصر: 100.13 جنيه للشراء، 100.46 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.73 جنيه للشراء، 100.75 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

العملات
اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.83 جنيه للشراء، 39.09 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.83 جنيه للشراء، 39.09 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 38.96 جنيه للشراء، 39.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.83 جنيه للشراء، 39.09 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 33.23 جنيه للشراء، 33.45 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.22 جنيه للشراء،33.56 للبيع.

أبو ظبي التجاري: 33.33 جنيه للشراء، 33.56 للبيع.

بنك مصر: 33.22 جنيه للشراء، 33.56 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

شيرين راغب

شيرين راغب

4:00 م, الخميس, 15 يونيو 23