أسعار العملات اليوم الخميس 15-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 15-6-2023 تبايناً، مقابل الجنيه المصري، للشراء والبيع في ختام تعاملات المصارف المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع، وينشر موقع جريدة «المال» تقريرا بمتوسطات أسعار الصرف لـ 6 عملات مقابل الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.37 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.03 جنيه للشراء، 39.17 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.40 جنيه للشراء، 33.52 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.45 جنيه للشراء، 100.46 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.77 جنيه للشراء، 101.01 للبيع.

بنك مصر: 100.13 جنيه للشراء، 100.46 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.73 جنيه للشراء، 100.75 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.83 جنيه للشراء، 39.09 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.83 جنيه للشراء، 39.09 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 38.96 جنيه للشراء، 39.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.83 جنيه للشراء، 39.09 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 33.23 جنيه للشراء، 33.45 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.22 جنيه للشراء،33.56 للبيع.

أبو ظبي التجاري: 33.33 جنيه للشراء، 33.56 للبيع.

بنك مصر: 33.22 جنيه للشراء، 33.56 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار

اليوم.