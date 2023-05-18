أسعار العملات اليوم الخميس 18-5-2023 بنهاية التعاملات البنكية

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.33 جنيه للشراء، 33.45 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.33 جنيه للشراء، 38.46 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
بنك كريدي أجريكول: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك قطر الأهلي الوطني: 8.37 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك كريدي اجريكول: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
بنك قطر الأهلي الوطني: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.52 جنيه للشراء، 100.46 للبيع.
بنك كريدي اجريكول: 95.51 جنيه للشراء، 102.98جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، 100.79 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.48 جنيه للشراء، 100.46 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.17 جنيه للشراء، 38.53 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 38.31 جنيه للشراء، 38.66 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 38.31 جنيه للشراء، 38.66 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.23 جنيه للشراء، 38.53 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.16 جنيه للشراء، 33.46 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 33.28 جنيه للشراء، 34.57 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 33.28 جنيه للشراء، 33.57 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.24 جنيه للشراء، 33.46 للبيع، وفق أسعار