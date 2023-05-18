أسعار العملات اليوم الخميس 18-5-2023 بنهاية التعاملات البنكية

سجلت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 18-5-2023 تباينا بالشراء والبيع، مقابل العملة المصرية، في ختام تعاملات البنوك ، ويرصد موقع جريدة «المال» متوسط أسعار صرف «6» عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، و الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقا لما ورد بآخر بيان صادر عن البنك المركزى المصري بمتوسطات أسعار الصرف، وينتظر مساء اليوم أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، ويُعد هذا الاجتماع الثالث للجنة في عام 2023.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.33 جنيه للشراء، 33.45 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.33 جنيه للشراء، 38.46 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك قطر الأهلي الوطني: 8.37 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك كريدي اجريكول: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

اليوم.

بنك قطر الأهلي الوطني: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.52 جنيه للشراء، 100.46 للبيع.

بنك كريدي اجريكول: 95.51 جنيه للشراء، 102.98جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، 100.79 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.48 جنيه للشراء، 100.46 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.17 جنيه للشراء، 38.53 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 38.31 جنيه للشراء، 38.66 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 38.31 جنيه للشراء، 38.66 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.23 جنيه للشراء، 38.53 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.16 جنيه للشراء، 33.46 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 33.28 جنيه للشراء، 34.57 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.28 جنيه للشراء، 33.57 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.24 جنيه للشراء، 33.46 للبيع، وفق أسعار

اليوم.