تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 15-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية في عدد من البنوك، حيث حقق الدولار ارتفاعًا قدره من قرشين إلى 4 قروش في أكثر من بنك، وارتفع الريال السعودي قرشًا واحدًا، وتباين سعر اليورو، واستقرت عملة الجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي، وشهد الدينار الكويتي استقرارًا في غالبية البنوك، وتستعرض جريدة المال حركة تداول 6 عملات عربية وأجنبية، وفقًا لـ 4 بنوك تعمل في مصر، ولما يرصده موقع البنك المركزي المصري حول متوسط سعر الصرف.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.63 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.45 جنيه للشراء، 30.54 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.21 جنيه للشراء، 26.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.33 جنيه للشراء، 80.66 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.70 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 77.62 جنيه للشراء، 80.51 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك التنمية الصناعية: 76.93 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.

المصرف المتحد: 74.60 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.62 جنيه للشراء، 80.52 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 26.11 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.10 جنيه للشراء، 26.34 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك التنمية الصناعية: 26.21 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.

بنك مصر: 26.13 جنيه للشراء، 26.30 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك التنمية الصناعية: 24.62 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

بنك مصر: 24.61 جنيه للشراء، 24.66 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 24.61 جنيه للشراء، 24.66 للبيع.

المصرف المتحد: 24.62 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 30.27 جنيه للشراء، 30.72 للبيع.

بنك مصر: 30.37 جنيه للشراء، 30.58 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.47 جنيه للشراء، 30.72 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 30.28 جنيه للشراء، 30.65 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.70 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.70 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.

المصرف المتحد: 6.56 جنيه للشراء، 6.73 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك التنمية الصناعية: 6.67 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.

اسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 6.34 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

بنك مصر: 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 6.49 جنيه للشراء، 6.57 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 6.54 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.