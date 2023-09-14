أسعار العملات اليوم الخميس 14-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية بجانب شاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك تباين أسعار اليوم الخميس 14-9-2023، امام نظيره المصري بالقطاع المصرفي المصري، وتعرض جريدة المال في تقريرها التالي سعري الشراء والبيع للعملات التالية: «سعر العملة الأمريكية، سعر وحدة النقد الأوروبية ، سعر العملة الإنجليزية، سعر العملة السعودية، سعر العملة الكويتية، سعر الدرهم الإماراتي»، على صعيد الشراء والبيع، وعرض البنك المركزي المصري متوسط أسعار العملات في السوق، إضافة إلى مستويات الشراء والبيع على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.11 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.47 جنيه للشراء، و 38.60 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.91 جنيه للشراء، و 100.26 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات في السوق المصرفيىة

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ السعر دخل فروع بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

قدم البنك الأهلى المصرى السعر عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

عرض بنك مصر السعر عند: 32.94 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.

عرض البنك الأهلي المصري السعر عند: 33.04 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 33.10 جنيه للشراء، و33.27 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.10 جنيه للشراء، و33.26 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات .

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

عرض بنك مصر السعر عند: 38.24 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.

السعر دخل فروع البنك الأهلي المصري السعر عند: 38.39 جنيه للشراء، و38.58 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.51جنيه للشراء، و39.69 للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.51 جنيه للشراء، و38.70 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات في السوق

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

عرض بنك مصر السعر عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

قدم البنك الأهلى المصري السعر عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

السعر دخل فروع عرض بنك مصر عند: 99.67 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

قدم البنك الأهلي المصري السعر عند: 99.04 جنيه للشراء، و100.01 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30جنيه للشراء، و102.34للبيع.

ببنك الإسكندرية: 96.69 جنيه للشراء، و100.34 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات في السوق.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

جاء السعر ببنك مصر السعر عند: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

عرض البنك الأهلي المصري السعر عند: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك الإسكندرية : 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات اليوم.