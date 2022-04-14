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أسعار العملات اليوم الخميس 14-4-2022 في مصر

العملات تحافظ على مستواها بصورة جماعية
‫محمود الصباغ‬‎ 10:09 ص, الخميس, 14 أبريل 22 10:09 ص, الخميس, 14 أبريل 22

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استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 14 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

استقرّ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.86 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع.

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فيما جاء سعر صرف الريال السعودي عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.37 جنيه، و18.44 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.48 جنيه للشراء، و20.01 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو 19.84 جنيه للشراء، و20.01 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 23.81 جنيه للشراء، و24.03 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

كما أظهرت التعاملات الصباحية استقرار صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.37 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 23.83 جنيه للشراء و24.02 جنيه للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.86 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع.

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واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 18.37 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، كما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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