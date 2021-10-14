أسعار العملات اليوم الخميس 14-10-2021 في مصر

شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 14 -10-2021، حالة من الاستقرار داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وشملت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، والدينار الكويتي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لمتابعيها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، كما سجل سعر صرف اليورو 18.02 جنيه للشراء، و18.21 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

كما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، كما سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

سجلت مستويات سعر صرف الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

بلغت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.660 جنيه للشراء، و15.758 للبيع، كما وصل سعر اليورو18.104 جنيه للشراء، و18.224للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.175 جنيه للشراء، و4.201للبيع، كما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.263 جنيه للشراء، و4.290 للبيع.

أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

أظهرت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه جاء عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.22 جنيه للشراء، و21.49 للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

يعرض البنك العربي الأفريقي سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وجاءت مستويات اليورو أمام الجنيه عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 للبيع.