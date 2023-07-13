أسعار العملات اليوم الخميس 13-7-2023 مقابل الجنيه بداية التعاملات

سجلت اليوم الخميس 13-7-2023 ارتفاعاً بالشراء والبيع في البنوك لكل من اليورو والجنيه الإسترليني و الدينار الكويتي في حين استقر كلاً من الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية للبنوك، ويرصد موقع جريدة «المال» في التقرير التالي متوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الألكتروني.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.44 جنيه للشراء، 100.79 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.81 جنيه للشراء، 39.95 للبيع .

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.97 جنيه للشراء، 34.09 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

يعرض البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي عند : 99.64 جنيه للشراء، 100.62 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي ببنك القاهرة : 100.40 جنيه للشراء، 100.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك مصر: 100.32 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.

سعر العملة الكويتية داخل بنك كريدي اجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، 102.98 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك كريدي اجريكول مصر يعرض سعر الريال السعودي عند : 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري يعرض سعر العملة السعودية عند: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك القاهرة يتيح سعر عملة المملكة السعودي عند: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

جاء سعر الريال السعودي داخل بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

جاء سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك كريدي اجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي داخل فروع البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

سعر العملة الإماراتي داخل بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك القاهرة يعرض سعر الدرهم الإماراتي عند : 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر يقدم سعر الجنيه الاسترليني عند : 39.92 جنيه للشراء، 40.16 للبيع.

جاء سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك الأهلي المصري: 39.92 جنيه للشراء، 40.16 للبيع.

بنك القاهرة يتيح سعر الجنيه الاسترليني عند: 40.05 جنيه للشراء، 40.29 للبيع.

وصل سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك كريدي اجريكول مصر إلى: 39.81 جنيه للشراء، 40.21 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر عملة أوروبا الموحد داخل بنك القاهرة: 33.95 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.

سعر العملة الأوروبية داخل فروع البنك الأهلي المصري: 33.84 جنيه للشراء، 34.04 للبيع.

سعر اليورو الأوروبي داخل بنك كريدي اجريكول مصر: 33.95 جنيه للشراء، 34.15 للبيع.

سعر اليورو اليوم داخل فروع بنك مصر: 33.84 جنيه للشراء، 34.04 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى يعرض سعر العملة الخضراء عند: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

جاء سعر الدولار الأمريكي داخل بنك القاهرة عند : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر يقدم سعر العملة الأمريكية عند: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك كريدي اجريكول مصر يتيجي سعر عملة الولايات المتحدة عند: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق اليوم.