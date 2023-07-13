أسعار العملات اليوم الخميس 13-7-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

سجلت أسعار اليوم الخميس 13-7-2023 ارتفاعاً في البنوك لكل من اليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي في حين استقر كل من الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، أمام الجنيه المصري، بنهاية التعاملات بآخر يوم عمل قبل البدء في العطلة الأسبوعية للمصارف، ويرصد موقع جريدة «المال» في التقرير التالي متوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الألكتروني.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.60 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 40.31 جنيه للشراء، 40.44 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.46 جنيه للشراء، 34.57 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.64 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

بنك بلوم مصر : 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

بنك مصر: 100.32 جنيه للشراء، 100.71 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.71 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 39.92 جنيه للشراء، 40.34 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.92 جنيه للشراء، 40.34 للبيع.

بنك بلوم مصر: 39.13 جنيه للشراء، 39.53 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 39.92 جنيه للشراء، 40.34 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 33.22 جنيه للشراء، 34.49 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 34.22 جنيه للشراء، 34.51 للبيع.

بنك بلوم مصر: 33.41 جنيه للشراء، 33.71 للبيع.

بنك مصر: 34.22جنيه للشراء، 34.47 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار اليوم.