أسعار العملات اليوم الخميس 13-4-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات البنكية

سجلت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 13-4-2023، مقابل الجنيه المصري، بختام التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، استقرار الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي والريال السعودي، وارتفاع لليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهى: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، وفقا للمواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.96 جنيه للشراء، و 34.08 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.56 جنيه للشراء، و 38.69 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.70 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.75 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.86 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع.

بنك مصر: 33.75 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.86 جنيه للشراء، و 34.14 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.37 جنيه للشراء، و 38.65 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 38.50 جنيه للشراء، و 38.67 للبيع.

بنك مصر: 38.37 جنيه للشراء، و 38.65 للبيع.

ميد بنك: 38.43 جنيه للشراء، و 38.79 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 95.20 جنيه للشراء، و 101.39 للبيع.

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.