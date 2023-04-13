أسعار العملات اليوم الخميس 13-4-2023 ببداية التعاملات في مصر

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الخميس 13-4-2023، تباينًا ملحوظًا في بداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي»، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وسعر الصرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.69 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.25 جنيه للشراء، و 38.37 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.61 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.75 جنيه للشراء، و 34.01 للبيع.

المصرف المتحد: 33.76 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 33.75 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

بنك القاهرة: 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.37 جنيه للشراء، و 38.61 للبيع.

المصرف المتحد: 38.38 جنيه للشراء، و 38.74 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 38.37 جنيه للشراء، و 38.60 للبيع.

بنك القاهرة: 38.32 جنيه للشراء، و 8.52 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم