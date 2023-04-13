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أسعار العملات اليوم الخميس 13-4-2023 ببداية التعاملات في مصر

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تباين أسعار العملات

أسعار العملات اليوم الخميس 13-4-2023 ببداية التعاملات في مصر
مايكل سمير

مايكل سمير

9:00 ص, الخميس, 13 أبريل 23

شهدت أسعار

العملات
اليوم الخميس 13-4-2023، تباينًا ملحوظًا في بداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي»، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وسعر الصرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.69 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.25 جنيه للشراء، و 38.37 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.61 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب

متوسط
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.75 جنيه للشراء، و 34.01 للبيع.

المصرف المتحد: 33.76 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 33.75 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

بنك القاهرة: 33.66 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.37 جنيه للشراء، و 38.61 للبيع.

المصرف المتحد: 38.38 جنيه للشراء، و 38.74 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 38.37 جنيه للشراء، و 38.60 للبيع.

بنك القاهرة: 38.32 جنيه للشراء، و 8.52 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.84 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم

مايكل سمير

مايكل سمير

9:00 ص, الخميس, 13 أبريل 23