أسعار العملات اليوم الخميس 13-10-2022 في بداية التعاملات

حافظت أسعار العملات اليوم الخميس 13-10-2022 على استقرارها في بداية التعاملات، بعد تباين في أسعارها خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويرصد موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية هي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، بحسب تحديث البنك المركزي المصري، و5 بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية تعمل في السوق المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.22 جنيه للشراء، و63.48 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.02 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 21.65 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 21.70 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك قطر الوطني: 21.76 جنيه للشراء، و21.91 جنيه للبيع.

بنك مصر: 21.74 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 21.68 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 21.72 جنيه للشراء، و21.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي: 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

المصرف العربي الدولي: 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني: 5.18 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.03 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 19.03 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 18.99 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني: 19.05 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني: 5.33 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 5.33 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 61.10 جنيه للشراء، و63.43 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

المصرف العربي الدولي: 63.17 جنيه للشراء، و63.49 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 59.51 جنيه للشراء، و63.49 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني: 61.11 جنيه للشراء، و63.49 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 61.07 جنيه للشراء، و63.43 جنيه للبيع.