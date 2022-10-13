أسعار العملات اليوم الخميس 13-10-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 13-10-2022 بنهاية التعاملات البنكية في مقابل الجنيه المصري تباينا بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض، فاستقرت أسعار صرف الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني، أما اليورو والدينار الكويتي فارتفعا في سعريّ البيع والشراء، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهم: «الدولار، والدرهم الإماراتي، واليورو، والريال السعودي، الجنيه الإسترليني ، والدينار الكويتي »، وفقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ومواقعها الرسمية.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم: 19.12 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.13 جنيه للشراء، و 22.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.28 جنيه للشراء، و 63.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك أبو ظبي التجاري: 18.88 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 18.90 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.90 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 18.96 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 61.04 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

بنك مصر: 61.07 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

بنك سايب: 63.15 جنيه للشراء، و 63.56 جنيه للبيع.

بنك أجريكول – مصر: 60.80 جنيه للشراء، و 65.58 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم .

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 21.70 جنيه للشراء، و 22.23 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولى: 21.68 جنيه للشراء، و 22.26 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 21.70 جنيه للشراء، و 22.23 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 21.71 جنيه للشراء، و 21.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلى الكويتي: 5.23 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي: 5.23 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم .

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى القطرى: 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد: 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 5.28 جنيه للشراء، و 5.39 جنيه للبيع.

البنك المصرى الخليجى: 5.35 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.