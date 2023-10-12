أسعار العملات اليوم الخميس 12-10-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات الأسبوع

واصلت أسعار اليوم الخميس 12-10-2023 تباينها بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، بختام التعاملات الأسبوعية للبنوك قبل البدء في العطلة.

وقامت بوابة «المال» الإلكترونية بجولة بين مواقع البنوك على شبكة الإنترنت وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع المصارف المختلفة، وذلك لرصد أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «العملة الكويتية، والعملة البريطانية، ووحدة النقد الأوروبية، والعملة الخضراء، وعملة الإمارات، وعملة المملكة العربية السعودية» ومتوسط تلك العملات ببيان البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.74 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.94 جنيه للشراء، 38.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.76 جنيه للشراء، 100.10 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات الأجنبية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك البركة: 32.74 جنيه للشراء، 32.90 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.64 جنيه للشراء، 32.82 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.74 جنيه للشراء 32.91 للبيع.

بنك مصر: 32.59 جنيه للشراء، 32.78 للبيع، وفقًا لاخر التعاملات على أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.75 جنيه للشراء، 37.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.83 جنيه للشراء، 38.01 للبيع.

بنك البركة: 37.95 جنيه للشراء، 38.13 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.95 جنيه للشراء، 38.13 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

البنك الكويتي الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.46 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.90 جنيه للشراء، 99.80 للبيع.

بنك سايب : 95.80جنيه للشراء، 100.13 للبيع.

بنك مصر: 99.55 جنيه للشراء، 99.81 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.14 للبيع.وفقًا لاخر التحديثات على أسعار اليوم.