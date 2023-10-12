أسعار العملات اليوم الخميس 12-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية تباين أسعار العملات اليوم الخميس 12-10-2023 على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية، لتحافظ كل من عملة الولايات المتحدة الأمريكية والعملة السعودية وعملة دولة الإمارات العربية والمتحدة على مستوياتهم أمام الجنيه المصري، بينما تحرك من اليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني والدينار الكويتي بشكل طفيف بحسب اخر تحديثات البنوك، لتعرض المال في تقريرها الصباحي سعري شراء وبيع أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري والتي جاءت عند مستويات:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.71 جنيه للشراء، 32.82 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.91 جنيه للشراء، 38.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.76 جنيه للشراء، 100.11 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار الأجنبية في السوق.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 32.68 جنيه للشراء، 32.89 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.74 جنيه للشراء، 32.89 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.73 جنيه للشراء 32.90 للبيع.

بنك مصر: 32.59 جنيه للشراء، 32.78 للبيع، وفقًا لاخر التعاملات على أسعار العملات الأجنبية في مصر.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.75 جنيه للشراء، 37.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.83 جنيه للشراء، 38.01 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.95 جنيه للشراء، 38.08 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.84 جنيه للشراء، 38.13 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار .

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.90 جنيه للشراء، 99.80 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 95.94جنيه للشراء، 100.12 للبيع.

بنك مصر: 99.55 جنيه للشراء، 99.81 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 100.15 للبيع.وفقًا لاخر التحديثات على أسعار العملات اليوم.