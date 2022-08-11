شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 11-8-2022 في ختام التعاملات البنكية داخل مصر تبايّنًا عن سعر الصرف في بداية التعاملات، ويرصد موقع «جريدة المال» أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وفقًا لشاشات التداول اللحظية في عدد من البنوك الحكومية والأجنبية والخاصّة العاملة في السوق المحلية، وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، واستقر الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني في سعر البيع.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

وبحسب أسعار العملات اليوم سجل الدولار: 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.58 جنيه للشراء، و 19.66 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.14 جنيه للشراء، و 23.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.24 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 59.95 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.06 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 59.59 جنيه للشراء، و 65.54 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 23.26 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع.

بنك مصر: 23.26 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.29 جنيه للشراء، و 23.48 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 23.32 جنيه للشراء، و 23.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.62 جنيه للشراء، و 19.81 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.62 جنيه للشراء، و 19.81 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 19.64 جنيه للشراء، و 19.83 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.67 جنيه للشراء، و 19.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.