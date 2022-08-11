أسعار العملات اليوم الخميس 11-8-2022 في البنوك المصرية

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 11-8-2022 في بداية التعاملات اليومية بالبنوك بالحكومية والأجنبية والخاصّة العاملة في القطاع المصرفي، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ويقدّم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا عن أسعار 6 عملات عربية وأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك، والعملات هي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

وبحسب أسعار العملات اليوم سجل الدولار: 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.58 جنيه للشراء، و 19.66 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.14 جنيه للشراء، و 23.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.24 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 59.95 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.06 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 59.57 جنيه للشراء، و 65.52 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 23.26 جنيه للشراء، و 23.43 جنيه للبيع.

بنك مصر: 23.26 جنيه للشراء، و 23.43 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.29 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 23.32 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.62 جنيه للشراء، و 19.78 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.62 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 19.64 جنيه للشراء، و 19.76 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.67 جنيه للشراء، و 19.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.